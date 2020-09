Milan, serve un centravanti: attesa Real per Jovic

MANOVRE ROSSONERE

Non solo difensore e centrocampista, in casa Milan non è escluso arrivi un centravanti prima della fine del calciomercato. Anzi, la necessità sarebbe quella di avere una nuova punta prima del Rio Ave: i tempi stringono, manca meno di una settimana, ma con Ibrahimovic e Leao (in recupero) fermi per la positività al Covid-19, il solo Colombo (comunque positivo all'esordio, gol compreso) non può lasciare del tutto tranquillo Pioli nell'assalto ai gironi di Europa League. Il nome giusto resta quello di Luka Jovic.

Già perché il classe 1997 non è mai uscito dai radar rossoneri, un'idea che risale alla scorsa estate quando era già chiaro come Zidane non intendesse puntare su di lui. Ma un'immediata cessione dopo aver appena speso 60 milioni di euro non era mossa logica, così da Madrid avevano chiuso al prestito.

La situazione, dodici mesi dopo, è cambiata poco a livello personale per Jovic: Zidane gli preferisce Benzema, il serbo è rimasto in panchina nelle prime due giornate di Liga. "Ora è qui ma può succedere di tutto da qui a fine mercato" le parole del tecnico francese sul futuro del giocatore. Ecco perché il Milan aspetta un'apertura della Casa Blanca ad un prestito secco.

Mossa che consentirebbe ai rossoneri di completare il reparto e agli spagnoli di rivalutare un giocatore che, a forza di panchine, ha visto di parecchio svalutato il costo del cartellino. Ma oltre al Milan attenzione anche all'Eintracht Francoforte, in Spagna sono convinti che Jovic tornerebbe volentieri nella squadra che lo ha lanciato ad alti livelli.