Vicenda Esposito, l'agente Giuffredi spara a zero sul ds del Cagliari Accardi: "È un pupazzo terrorizzato da Giulini"

01 Ago 2026 - 16:04
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L'agente di Sebastiano Esposito, Mario Giuffredi, ha parlato della vicenda legata al suo assistito a Tuttomercatoweb: "Quello che hanno scritto nel comunicato è falso. Sono stato dalle 22 alle 2 del mattina a parlare con Accardi e Pisacane, c'è stato anche il giocatore che aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia per tre giorni per ritrovare serenità. Il club era informato, sarebbe tornato il 5 agosto. Pisacane si è dimenticato cosa ha fatto il calciatore l'anno scorso, prende responsabilità solo quando gli fa comodo. Siamo stati quattro ore a parlare, poi se il Cagliari ha un direttore sportivo che è un pupazzo che è terrorizzato dal suo presidente a cui non dice le cose io non posso saperlo. Gli ho spiegato tutto, e Sebastiano è andato via dal ritiro all'01.45 in loro presenza. Spero che adesso abbiano l’intelligenza di capire che bisogna fare mercato al calciatore, cosa che fin adesso non ho voluto fare perché il ragazzo voleva restare a tutti i costi a Cagliari. E pur di farlo aveva teso due mani, non una. Il Presidente conosceva bene dall’inizio le nostre esigenze come le conoscevano allenatore e direttore. Giulini s’è fermato con noi dieci minuti, do così poco interesse. Anzi zero. Sono stato un mese e mezzo a tentare di trovare una soluzione. Ho parlato con un direttore sportivo che, ripeto, è un pupazzo e poi Giulini s’è degnato di venire a parlare per dieci minuti. Peccato, ritenevo Accardi un professionista serio. Ma sono anche fortemente deluso dall’allenatore che ancora non ho capito se vuole fare il tecnico oppure il manager. E aggiungo: a ogni falsità che diranno risponderò botta su botta facendo uscire tutta la verità su questa storia. Una parte, al momento, la tengo per me".

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