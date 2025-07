Milan, segnali positivi per Jashari: niente amichevole col Brugge in Scozia, si allena da solo

Dal Belgio arrivano notizie confortanti per il Milan sul fronte Ardon Jashari. Non si tratta del sì del Bruges alla cessione, ma da una mossa letta comunque in maniera positiva dalle parti di Casa Milan. Il centrocampista svizzero infatti, è stato escluso dalla trasferta in Scozia che la squadra Hayen svolgerà nella giornata di domenica contro i Rangers. Il motivo è legato al mercato, considerato che la medesima decisione è stata presa per il terzino De Cuyper, ormai prossimo a firmare col Brighton.