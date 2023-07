Milan, con Xavi Simons al Psg può sbloccarsi la partenza di De Ketelaere

L'INTRECCIO DI MERCATO

Il belga non rientra nei piani di Pioli: sempre più probabile l'addio. Ma c'è da convincere il giocatore.

Sei milioni per portarsi a casa Xavi Simons. È la mossa del Psg che potrebbe però avere effetti quasi insperati pure sul mercato del Milan. Una vera e propria catena di mercato, che vede coinvolto il belga De Ketelaere e il Psv, adesso privo della sua stella appena 20enne finita in Francia. De Ketelaere appunto, che a giorni farà ritorno a Milanello per prendere parti al ritiro: nonostante le voci contrastanti l'ex Brugge è sul mercato, e Furlani non si farebbe alcun problema nel venderlo dopo appena una stagione.

Ma quali sono i club veramente interessati a Charles? Tra questi c'è proprio il Psv che, ceduto Xavi Simons, potrebbe farsi avanti sul serio in Via Aldo Rossi. Certo, servirà ben altro rispetto ai 6 milioni di euro bonificati da Nasser Al-Khelaifi. In casa Milan non hanno alcuna intenzione di fare minusvalenza dopo i 35 milioni di euro spesi per De Ketelaere nemmeno un anno fa. La richiesta dei rossoneri quindi, resta alta per ora: 30 mln subito e un 30% sulla futura rivendita del fantasista. Cifre alte per gli olandesi, forse meno per l'Aston Villa di Emery, anch'esso interessato: fino ad ora i Villans si sono aggiudicati Pau Torres e Tielemans non lesinando milioni. E non sembrano intenzionati a fermarsi.

In mezzo c'è la volontà di De Ketelaere, non predisposto, al momento, a cambiare club: il classe 2001, dopo un anno negativo, punta al riscatto all'ombra della Madonnina. Ma la strada è decisamente ardua. Pioli non lo ritiene al centro del progetto, e il reparto avanzato del Milan è a dir poco affollato. Dovrebbero arrivare cessioni sì, ma pure altri colpi lì davanti: i cambiamenti saranno ancora tanti, e Charles rischia di finire ancora più ai margini.