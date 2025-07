Milan, Hoeness: “Nessun margine per Leao al Bayern”. E il Barça punta a Diaz o Rashford

Ci sono state tante voci sul futuro di Leao, il portoghese nelle scorse settimane è stato accostato al Bayern Monaco. I bavaresi sono alla ricerca di un esterno da aggiungere al reparto offensivo a disposizione di Vincent Kompany. Dopo aver inseguito a lungo Nico Williams, il rinnovo dell’esterno spagnolo con l’Ahtletic Bilbao fino al 2035 poteva riaprire le porte del Bayern per Leao. Porte che però sono state chiuse oggi da Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco: “Un’offerta per Leao? No, assolutamente no - ha detto il presidente dei bavaresi ai microfoni dell’emittente bavarese Bayerischer Rundfunk - Max Eberl (ds del Bayern, ndr) mi ha detto che ci sono stati contatti col Milan, ma non sono stati fruttuosi e di fatto non ci sono mai stati margini per arrivare a Leao”. Una mancata apertura dal Milan che conferma la volontà della dirigenza rossonera di puntare ancora su Leao. Conferme ulteriori che arrivano anche dalla Spagna, con il Barcellona che non è in corsa per il portoghese. Dopo la decisione di Nico Williams di restare a Bilbao, il Barça ha riaperto i contatti con il Liverpool per Luis Diaz, obiettivo principale dei blaugrana per regalare a Flick un’arma in più in attacco. L’altra opzione porta a Marcus Rashford, con lo United pronto a cedere l’inglese anche in prestito pur di ridurre la rosa extralarge a disposizione di Ruben Amorim. Il futuro di Rafa Leao è blindato, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri ripartirà dal numero dieci portoghese.