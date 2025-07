Milan, oggi Pulisic e Tomori a Milanello. Domani l’arrivo di Leao e Maignan

Il Milan inizierà lunedì pomeriggio a lavorare nel centro sportivo di Milanello, con il primo allenamento previsto per le ore 18. La squadra lavorerà in Italia fino a venerdì 18, poi il 19 è prevista la partenza per l’Asia, dove il Milan giocherà tre amichevoli. Si parte il 23 luglio a Singapore contro l’Arsenal, il 26 a Hong Kong affronterà il Liverpool e il 31 in Australia contro il Perth Glory. A inizio agosto due giorni in Gran Bretagna, con la sfida in Irlanda il sabato 9 contro il Leeds e 24 ore dopo, domenica 10, la sfida a Stamford Bridge contro il Chelsea che chiuderà la preseason rossonera. L’esordio ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è previsto per domenica 17 agosto alle ore 21.15 contro il Bari, partita di Coppa Italia che potrete seguire sui canali Mediaset. Per la prima in campionato bisognerà attendere sabato 23 agosto alle 20.45 contro la Cremonese.