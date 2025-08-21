Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan, anche Okafor ai saluti: ufficiale il trasferimento al Leeds

L'attaccante svizzero si trasferisce in Premier League a titolo definitivo per 21 milioni di euro 

21 Ago 2025 - 13:21
© leedsunited.com

© leedsunited.com

Noah Okafor saluta definitivamente il Milan. È infatti ufficiale il passaggio dell'attaccante svizzero al Leeds, che lo preleva a titolo definitivo, come comunicato dallo stesso club rossonero in un comunicato: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al Leeds United FC. Il Club ringrazia Noah per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". 

Visualizza il post su Twitter

Milan e Leeds negli scorsi giorni avevano trovato un accordo di massima per 21 milioni, bonus inclusi, dopo che i rossoneri avevano rifiutato la prima offerta da 17. Okafor ha firmato un contratto fino al 2030. L'attaccante svizzero non dovrebbe però essere sostituito a meno di un'eventuale cessione di Samuel Chukwueze puntando tutto sulla punta. 

"PREMIER LEAGUE SOGNO CHE SI AVVERA"

"Penso che sia una giornata fantastica, sono davvero emozionato", le prime parole di Okafor ai canali ufficiali del club neopromosso. "Da bambino sognavo di giocare in Premier League. Ecco perché per me è stata una decisione piuttosto facile: è come un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di scendere in campo. Sono davvero, davvero emozionato. Non vedo l'ora, come ho già detto. Sono pronto anche per questa nuova sfida", ha concluso. E su Elland Road, lo stadio del Leeds, aggiunge: "L'atmosfera deve essere pazzesca".

milan
noah okafor
leeds
premier league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Milan

Il Marsiglia mette in vendita Rabiot: possibile un ritorno in Serie A

Il Milan ha scelto Boniface: operazione ai dettagli, sono ore decisive per la chiusura

Tare ha provato l'accelerata ma la distanza con lo United per Hojlund ha frenato la trattativa

L'Atalanta mette nel mirino Musah: pronti 25 milioni, ma Allegri...

Cercasi punta: Milan concentrato su Hojlund e Vlahovic, spunta Dovbyk per il Napoli

Lukaku ko, il Napoli può rovinare i piani del Milan per Hojlund: gli scenari

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:07
Il Lecce pensa al sostituto di Krstovic e valuta Osmajic
15:37
Pescara, rinnovo pesante: Dagasso prolunga fino al 2029
15:25
Dalla Turchia: niente Roma, Sancho verso il Besiktas
14:09
A Lecce il difensore Siebert dal Fortuna Dusseldorf
13:32
Sassuolo, l'agente di Laurienté: "Napoli? Sondaggi, ma Carnevali ora non lo vende"