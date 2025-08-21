Milan, anche Okafor ai saluti: ufficiale il trasferimento al Leeds

"Penso che sia una giornata fantastica, sono davvero emozionato", le prime parole di Okafor ai canali ufficiali del club neopromosso. "Da bambino sognavo di giocare in Premier League. Ecco perché per me è stata una decisione piuttosto facile: è come un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di scendere in campo. Sono davvero, davvero emozionato. Non vedo l'ora, come ho già detto. Sono pronto anche per questa nuova sfida", ha concluso. E su Elland Road, lo stadio del Leeds, aggiunge: "L'atmosfera deve essere pazzesca".