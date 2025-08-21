Milan, anche Okafor ai saluti: ufficiale il trasferimento al Leeds

L'attaccante svizzero si trasferisce in Premier League a titolo definitivo per 21 milioni di euro
Noah Okafor saluta definitivamente il Milan. È infatti ufficiale il passaggio dell'attaccante svizzero al Leeds, che lo preleva a titolo definitivo, come comunicato dallo stesso club rossonero in un comunicato: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al Leeds United FC. Il Club ringrazia Noah per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
Milan e Leeds negli scorsi giorni avevano trovato un accordo di massima per 21 milioni, bonus inclusi, dopo che i rossoneri avevano rifiutato la prima offerta da 17. Okafor ha firmato un contratto fino al 2030. L'attaccante svizzero non dovrebbe però essere sostituito a meno di un'eventuale cessione di Samuel Chukwueze puntando tutto sulla punta.
"PREMIER LEAGUE SOGNO CHE SI AVVERA"
"Penso che sia una giornata fantastica, sono davvero emozionato", le prime parole di Okafor ai canali ufficiali del club neopromosso. "Da bambino sognavo di giocare in Premier League. Ecco perché per me è stata una decisione piuttosto facile: è come un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di scendere in campo. Sono davvero, davvero emozionato. Non vedo l'ora, come ho già detto. Sono pronto anche per questa nuova sfida", ha concluso. E su Elland Road, lo stadio del Leeds, aggiunge: "L'atmosfera deve essere pazzesca".
