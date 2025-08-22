Udinese, Pafundi rinnova e va in prestito alla Samp

Udinese Calcio ha ufficializzato di aver rinnovato il contratto con Simone Pafundi fino al 30 giugno 2028. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile bianconero, si lega così al Club friulano per ulteriori due stagioni. Contestualmente, il fantasista si trasferisce in prestito alla Sampdoria, con diritto di riscatto e contro-riscatto. Nato il 14 marzo 2006 a Monfalcone (Gorizia), Pafundi è entrato nella storia il 16 novembre 2022, quando è diventato il più giovane calciatore a debuttare in Nazionale A negli ultimi cento anni e il terzo più giovane in assoluto. È accaduto in una gara amichevole contro l'Albania, subentrando dalla panchina quando mancavano cinque minuti alla conclusione del match, proiettato direttamente dall'Under 17 dopo aver giocato fino a quel momento soltanto venti minuti in Serie A con la maglia dell'Udinese. Roberto Mancini, l'allora c.t. della Nazionale maggiore, era talmente innamorato delle sue qualità da dichiarare "prima c'è Pafundi, poi tutti gli altri: questa è la mia idea, quando preparo la lista dei convocati. Ha doti incredibili per un ragazzo di nemmeno 17 anni e la mia speranza è che presto possa giocare in Serie A con continuità, così da indossare la maglia azzurra per i prossimi due decenni. Crediamo davvero tanto in lui".