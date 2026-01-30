Milan, scatto per Mateta: bloccato per giugno, può arrivare anche subito
Con un blitz a Londra i rossoneri hanno prenotato il gigante francese: affare da 30 miloni con il Palace che prima di farlo partire vuole il sostituto
Niclas Füllkrug potrebbe non essere l'unico rinforzo in attacco del Milan in questa sessione di mercato. I rossoneri infatti, con un blitz a Londra nella notte, sarebbero a un passo da Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. L'accodo con il club inglese sarebbe stato raggiunto intorno ai 30 milioni di euro secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Intesa di massima anche con il calciatore per un ingaggio da 3/3,5 milioni l'anno più bonus. Il francese sul tavolo ha anche un'offerta del Nottingham Forest ma ha dato priorità al Diavolo.
Per questo in casa rossonera aleggia un cauto ottimismo per un buon esito dell'affare. Ci potrebbe essere perfino uno spiraglio per vedere Mateta in rossonero già in questi ultimi giorni di gennaio. Il Palace infatti prima di cedere il suo attaccante principe (38 gol nelle ultime due stagioni e mezzo) vorrebbe trovare un sostituto. Anche così si spiega l'offerta da 50 milioni per Jørgen Strand Larsen, attaccante del Wolverhampton con un passato nelle giovanili del Milan. La trattativa sembrava bene indirizzata prima di subire una brusca frenata nelle ultime ore.
Il futuro di Mateta dunque dipenderà da questo incastro: se il Palace dovesse riuscire a chiudere per il suo sostituto, allora il Milan avrebbe ottime chance per portarlo a Milano già da subito. Se invece il club londinese non dovesse riuscire ad acquistare un altro centravanti si dovrà aspettare giugno. Il patto con il Diavolo però sembra ben solido: che sia oggi o tra 6 mesi, il futuro di Mateta si tinge sempre più di rossonero.