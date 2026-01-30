Milan, scatto per Mateta: bloccato per giugno, può arrivare anche subito

Niclas Füllkrug potrebbe non essere l'unico rinforzo in attacco del Milan in questa sessione di mercato. I rossoneri infatti, con un blitz a Londra nella notte, sarebbero a un passo da Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. L'accodo con il club inglese sarebbe stato raggiunto intorno ai 30 milioni di euro secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Intesa di massima anche con il calciatore per un ingaggio da 3/3,5 milioni l'anno più bonus. Il francese sul tavolo ha anche un'offerta del Nottingham Forest ma ha dato priorità al Diavolo.