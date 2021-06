Milan, Scaroni: "Calhanoglu? Fatto il massimo, ognuno fa scelte che crede"

MILAN

Il presidente rossonero: "Da parte nostra nessuna recriminazione"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha detto la sua su Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto e vicinissimo alla firma con l'Inter: "Abbiamo fatto un'offerta che ci sembra il massimo di quello che siamo pronti a pagare, se lui trova altre soluzioni buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato e si è sempre comportato in modo corretto. Ognuno è libero di fare le scelte che crede, da parte del Milan nessuna recriminazione". Getty Images

Oltre al turco, il Milan ha visto andare via a parametro zero un altro big come Donnarumma. "Noi poniamo un limite al costo dei nostri giocatori, oltre questo ognuno è libero di fare ciò che crede. Abbiamo presentato una offerta, non è stata sufficiente - ha aggiunto Scaroni ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. -. Ho letto poi che lui voleva uscire dalla comfort zone, mi sembra positivo per un professionista come lui. Si è sempre comportato in modo perfetto. Mi sembra che il Milan abbia trovato un'eccellente soluzione per il suo portiere, e Donnarumma proseguirà la sua carriera da professionista in un altro club. Quindi tutto bene".

Il presidente rossonero si augura che nella prossima stagione gli stadi possano tornare ad essere pieni: "Basta stadi chiusi, non ne possiamo più. Abbiamo bisogno di avere gli stadi pieni il prima possibile, ovviamente rispettando le indicazioni che avremo. Mi aspetto un campionato con gli stadi almeno parzialmente pieni. In tutta Europa vedo che gli stadi stanno riaprendo, non capisco perché non dovrebbe avvenire anche per la nostra Serie A".