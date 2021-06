Mercato Inter: tentativo per Calhanoglu, pronta un'offerta da 5 milioni a stagione

DERBY DI MERCATO

Il Milan fermo a quattro milioni, il turco arriverebbe a costo zero in attesa di capire la situazione Eriksen

L'Inter si muove per Hakan Calhanoglu, e la tempistica non è sospetta: eliminata la Turchia da Euro 2020 e col Milan che guarda a Zaccagni, i nerazzurri provano ad assicurarsi il centrocampista offensivo che tra nove giorni si svincolerà dal club rossonero. La richiesta del giocatore è uno stipendio da 5 milioni di euro l'anno, il sondaggio interista non si discosta molto da quella cifra e supera i 4 offerti dal Milan: il matrimonio potrebbe anche concretizzarsi a breve. Getty Images

Come successo per Donnarumma, il Milan non ha intenzione di partecipare ad aste, per Maldini e Massara i 4 milioni di anno offerti rispetto ai 2,5 guadagnati sin qui sono più che adeguati e se Calhanoglu dovesse scegliere altre strade sono già pronte le alternative.

In casa nerazzurra, invece, c'è il gradimento di Simone Inzaghi per il profilo del giocatore, da utilizzare un po' come faceva con Luis Alberto alla Lazio, e quella del turco è un'occasione di mercato a costo zero che coprirebbe le spalle in attesa di capire il futuro di Eriksen che, anche dovesse tornare a giocare, dovrà attendere diversi mesi per farlo. In più con Nainggolan, Joao Mario e Vecino in uscita - Marotta e Ausilio ottimisti di sbloccare le cessioni a medio termine - un rinforzo in mezzo sarebbe più che necessario.