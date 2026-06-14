Un po' Mourinho e molto Gasp: ecco chi è Ruben Amorim, l'allenatore portoghese a un passo dal Milan

Avviso ai naviganti: trattasi di soggetto infiammabile e poco malleabile. Ruben Amorim lo ha dimostrato all'inizio del 2026, quando è stato esonerato dal Manchester United poche ore dopo essersi lasciato andare a un clamoroso sfogo: “Io sono venuto qui per fare il manager del Manchester United, non semplicemente l’allenatore. Voglio che questo punto sia chiaro, e che si sappia che sarà così per i prossimi diciotto mesi o fino a quando la dirigenza non deciderà di cambiare”. Assist perfetto per una proprietà alla quale già prudevano le mani. Ma di titoli sui giornali ne ha conquistati parecchi, durante i suoi turbolenti quattordici mesi a Old Trafford, come quando ha attaccato senza riserve i suoi giocatori: "Siamo forse la peggiore squadra della storia del Manchester United, è imbarazzante allenare questi giocatori".