Milan, anche sul mercato inizia l'era Amorim: Hjulmand e Trincao nel mirino

Come rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Amorim ha già le idee chiarissime e intende ripartire da due suoi veri e propri pupilli, già allenati e valorizzati a Lisbona: Morten Hjulmand e Francisco Trincao. Il centrocampista danese classe 1999 è il profilo individuato per dare solidità e geometrie alla mediana rossonera. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia, dove ha già fatto benissimo con la maglia del Lecce prima di trasferirsi allo Sporting, club di cui è diventato persino capitano. Amorim stravede per lui, tanto da aver provato a portarselo dietro anche durante la sua recente parentesi sulla panchina del Manchester United in Premier League, scontrandosi tuttavia con la mancanza dei presupposti per la trattativa. Questa estate, invece, i margini per una sua partenza da Lisbona sembrano esserci tutti.