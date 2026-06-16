Milan, Cardinale su Amorim: "Lo seguivamo da anni, crediamo in lui"

16 Giu 2026 - 18:11
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Gerry Cardinale © Getty Images

Gerry Cardinale © Getty Images

"Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito", ha dichiarato Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners nel comunicato ufficiale sull'arrivo di Amorim come nuovo allenatore del Milan. "Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club".

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