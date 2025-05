Milan, rivoluzione tricolore: Italiano in panchina e un azzurro per reparto

La rivoluzione azzurra travolgerà anche la rosa. Gli acquisti del Milan passeranno per forza di cose prima dalle cessioni. Sono diversi i calciatori con un futuro in bilico: da Maignan a Theo passando per Reijnders e Leao. Le uscite determineranno i profili che si andranno a cercare. Per il momento però il Diavolo si guarda intorno e per non farsi trovare impreparato segue profili quasi in ogni reparto. Anche in questo caso, la grande costante è la nazionalità italiana.