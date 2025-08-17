Milan, Tare: "Hojlund opzione buona ma anche Vlahovic lo è"

"Hojlund è un'opzione buona per noi". In esclusiva a Sportmediaset prima dell'esordio in Coppa Italia contro il Bari a San Siro, il ds del Milan Igli Tare ha parlato dell'attaccante del Manchester United, obiettivo dei rossoneri per il reparto avanzato. "Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile - ha aggiunto il dirigente rossonero - Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo". Poi ammette l'interesse del Milan per l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".