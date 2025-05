Roma-Milan, vietato sbagliare: sfida a distanza tra Soulé e Pulisic

Come detto, gli attacchi delle due squadre saranno fondamentali per vincere la partita, ma anche per capire quale squadra segnerà per prima. In questo campionato, la Roma è andata in vantaggio ben 21 volte, portando a casa i tre punti in 18 situazioni e non perdendo mai: le probabilità che siano i giallorossi a sbloccare per primi l’incontro, complice anche il fattore casalingo, sono del 49%. Numeri leggermente migliori per il Milan, andato in vantaggio 23 volte ma capace di farsi rimontare anche una volta: per questo motivo, vedere i rossoneri aprire le marcature è dato al 43%. Attenzione anche alle mosse dei due allenatori, che potrebbero pescare dalla panchina il jolly decisivo per vincere il match. In campionato, il Milan ha trovato la rete con calciatori subentrati ben 14 volte, mentre la Roma si ferma “solamente” a 9: le chance che ciò accada sono del 40%.