Milan, rispunta Koné: occhi in Bundesliga per il centrocampo

MILAN

Moncada si guarda attorno: il 23enne è da anni nella lista dei rossoneri

La pista Fofana non decolla, e così il Milan guarda altrove per regalare a Fonseca l'atteso rinforzo a centrocampo. L'ultimo nome è quello di Manu Koné, centrocampista francese impegnato in queste ore con la propria nazionale alle Olimpiadi a Parigi. Classe 2001, il francese è una colonna del Borussia Monchengladbach club che lo ha acquistato nel 2021 del Tolosa. Ironia della sorte battendo proprio la corte dei rossoneri, con Moncada grande sponsor del talento nato a Colombes. Talento tenuto in considerazione anche dal ds della Juventus Cristiano Giuntoli.

Tre anni dopo ecco il possibile ritorno di fiamma: gli uomini mercato dei rossoneri, riferisce Relevo, lo apprezzano molto e non sono da escludere dei passi concreti per lui nelle prossime ore. Naturalmente si tratta di un'alternativa rispetto all'ormai famoso Fofana, primo obiettivo della metà campo, e ancora 'bloccato' nel Principato nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Nell'orbita del Milan restano sempre Rios del Palmeiras e Cardoso del Betis Siviglia, anch'essi arruolabili davanti la difesa.