Milan, rallentamento per Rashford: sullo sfondo c’è il Barcellona

Quella di mercoledì sarebbe dovuta essere la giornata decisiva nella trattativa tra il Milan e Marcus Rashford, il cui fratello e agente doveva incontrare il Manchester United per poi dare una risposta definitiva al club rossonero, ma questa risposta non è ancora arrivata e il motivo sarebbe l’inserimento del Barcellona, che nonostante i ben noti problemi finanziari ha incontrato l’entourage dell’attaccante inglese per convincerlo a trasferirsi in Spagna (l’eventuale vendita di Ansu Fati permetterebbe ai blaugrana di alleggerire il passivo).