Milan-Rakitic, ci risiamo: nuovo assalto in estate

l'obiettivo

Ivan Rakitic è ancora un obiettivo del Milan. Dalla Spagna, dalle colonne del Mundo Deportivo, rimbalza la notizia della volontà della dirigenza rossonera di andare nuovamente all'assalto del centrocampista croato del Barcellona. Il primo tentativo risale all'estate 2018 con Mirabelli, poi anche nel 2019 c'erano stati contatti tra Maldini e i blaugrana. Ora in estate potrebbe essere la volta buona perché il 32enne va in scadenza a giugno 2021 e sembra non rientrare nei piani Quique Setien.

La linea di Elliott è quella di puntare su giovani talenti, ma anche Ivan Gazidis si è convinto a prendere qualche elemento di esperienza. Dei modelli per fare crescere al meglio i campioni del futuro e Rakitic è un'opportunità concreta. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 25 milioni di euro, mentre per il suo ingaggio ci vorrà uno sforzo economico visto che al momento guadagna 8 milioni di euro l'anno. C'è da battere la concorrenza dell'Inter con Marotta che nei mesi passati ci ha fatto più di un pensierino. Attenzione anche al Siviglia: il giocatore vorrebbe tornare, ma al momento il suo stipendio è fuori portata per gli andalusi.