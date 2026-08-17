Ufficiale, Juve: Lucumi ha firmato fino al 2030

17 Ago 2026 - 08:40
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Adesso c'è anche l'ufficialità: Jhon Lucumi è un nuovo giocare della Juventus. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jhon Janer Lucumí Bonilla, a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".

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