Mercato

Roma, Gasperini: "Pellegrini? Se trova una soluzione adeguata andrà via"

22 Ago 2025 - 14:44

"Pellegrini mi sembra sia vicino al recupero. Io sono arrivato che era infortunato, non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché lo chiedete sempre a me e non alla società. La sua situazione che ho visto è chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungargli il contratto, lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Ho ereditato questa situazione e cerco di chiarire . Non voglio fare polemica. Risolveranno? A me sembra che se lui trova una situazione adeguata è contento di andare via, lui e la società". Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in vista del debutto in campionato contro il Bologna.

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Dybala, intrigo in famiglia. La moglie: "Se il Boca chiama...". Ma Paulo smentisce: "Resto a Roma"

17:03
Torino, continuano i contatti con il Venezia per Oristanio
16:21
Cremonese: ufficiale Payero in prestito dall'Udinese
15:10
Pisa, suggestione Vogliacco
14:51
Bologna, Italiano annuncia Rowe: "Spacca le partite e ti fa vincere trofei". E Immobile "segnerà tanto"
14:44
Roma, Gasperini: "Pellegrini? Se trova una soluzione adeguata andrà via"