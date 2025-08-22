Villarreal, "all-in" per Veiga: nel video di presentazione stoccata alla Juve

Il Villarreal ha ufficializzato l'acquisto di Renato Veiga dal Chelsea per una cifra che, bonus inclusi, tocca i 29, 5 milioni di euro. Un "all-in" per stessa ammissione del club spagnolo che ha voluto richiamare il concetto anche nel video di presentazione del portoghese. Il Villarreal ha infatti simulato una mano di poker tra i club che erano in corsa per il classe 2003 (si intravedono chiaramente le maglie di Juventus, dove Veiga ha giocato negli ultimi 6 mesi, Arsenal, Chelsea e Bayern Monaco). Quando l'inquadratura gira sul giocatore con la maglia del Villarreal (che alla fine del filmato si scoprirà essere proprio Veiga) questo mette tutte le sue fiches sul tavolo, aggiudicandosi mano e giocatore.