Mercato

Villarreal, "all-in" per Veiga: nel video di presentazione stoccata alla Juve

22 Ago 2025 - 14:01
© villarreal

© villarreal

Il Villarreal ha ufficializzato l'acquisto di Renato Veiga dal Chelsea per una cifra che, bonus inclusi, tocca i 29, 5 milioni di euro. Un "all-in" per stessa ammissione del club spagnolo che ha voluto richiamare il concetto anche nel video di presentazione del portoghese. Il Villarreal ha infatti simulato una mano di poker tra i club che erano in corsa per il classe 2003 (si intravedono chiaramente le maglie di Juventus, dove Veiga ha giocato negli ultimi 6 mesi, Arsenal, Chelsea e Bayern Monaco). Quando l'inquadratura gira sul giocatore con la maglia del Villarreal (che alla fine del filmato si scoprirà essere proprio Veiga) questo mette tutte le sue fiches sul tavolo, aggiudicandosi mano e giocatore. 

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Dybala, intrigo in famiglia. La moglie: "Se il Boca chiama...". Ma Paulo smentisce: "Resto a Roma"

14:44
Roma, Gasperini: "Pellegrini? Se trova una soluzione adeguata andrà via"
14:20
Il Palermo non si ferma sul mercato: ecco Veroli per la difesa
14:01
Villarreal, "all-in" per Veiga: nel video di presentazione stoccata alla Juve
13:42
Roma, il West Ham punta Pellegrini: contatti con l'entourage
13:17
Juve, due club inglesi su Kelly