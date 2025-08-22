Logo SportMediaset
Mercato

Il Palermo non si ferma sul mercato: ecco Veroli per la difesa

22 Ago 2025 - 14:20
© IPA

© IPA

Il Palermo preleva Davide Veroli dal Cagliari. Il difensore, classe 2003, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Veroli, che in rosanero sarà il vice Ceccaroni, ha già totalizzato più di quaranta presenze in serie B con le maglie di Catanzaro e Sampdoria. Alla vigilia dell'esordio in campionato, contro la Reggiana, Inzaghi ha dunque un nuovo innesto per la propria squadra, e potrebbe non essere l'ultimo. Il ds Carlo Osti monitora altre opportunità, sempre per la difesa.

