Milan, intrigo Archie Brown: giornata di sorpassi e controsorpassi col Fenerbahce di Mourinho

Accordo che non è mai arrivato, nonostante si registrasse una certa positività in merito alla chiusura: per aspettare il Milan, il classe 2002 non era addirittura salito su un aereo già pronto in direzione Turchia (attualmente Brown si trova a Gent). Il Fenerbahce, che ha già raggiunto l'intesa col belga, però non ha intenzione di mollare il colpo e nelle ultime ore ha chiamato nuovamente il calciatore per convincerlo a cambiare idea e a sposare il progetto di Mourinho che ha una certa fretta. D'altronde lunedì è previsto l'inizio del ritiro del Fenerbahce. Sta succedendo praticamente di tutto: a breve è attesa la svolta totale.