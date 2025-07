Milan, rilancio per Guela Doué: lo Strasburgo fa ancora muro per il terzino

Sfumato anche l'accordo con Archie Brown finito al Fenerbahçe e salutato Theo Hernandez ufficialmente, il Milan resta alla ricerca di un terzino per la prossima stagione da affidare a Massimiliano Allegri. La società rossonera preso atto della decisione dell'esterno inglese di raggiungere Mourinho in Turchia a fronte di uno stipendio più alto è tornata alla carica per un pallino della dirigenza: Guela Doué, fratello dell'astro nascente del Psg Desiré. Il Milan avrebbe presentato un'offerta da 18 milioni di euro allo Strasburgo dopo che la prima, da 15 milioni, era stata rifiutata.