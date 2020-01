Paquetà per Bernardeschi: Milan e Juve pensano allo scambio

Paquetà sente il bisogno di cambiare aria. Bernardeschi non si sente centrale nel progetto di Sarri. Questioni ambientali, tattiche e personali che spingono i due giocatori lontano da Milan e Juve. O meglio, che potrebbero spingerli lontano. Mancano infatti ancora quattro giorni alla chiusura del mercato, di solito i più concitati e convulsi, il tempo c'è ma stringe. Ma il fatto che i due club abbiano concretamente parlato di un possibile scambio rende plausibile qualsiasi scenario. Paquetà è stato pagato 35 milioni, Bernardeschi 5 in più, il brasiliano guadagna meno di due milioni, l'azzurro quattro: trovare un punto di incontro non è facile ma neppure impossibile.

Bernardeschi (in un Milan che sta cedendo Suso) troverebbe naturale collocazione nel 4-4-2 di Stefano Pioli, così come Paquetà (le cui capacità tecniche non sono certo in discussione) arricchirebbe qualitativamente il centrocampo bianconero. Agenti, intermediari (e dirigenti) sono al lavoro. L'idea potrebbe presto concretizzarsi.