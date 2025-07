Milan, attesa per il Modric-day. Ma è rebus terzino, con Jashari speranza

LA SITUAZIONE JASHARI

Scemando con le emozioni e mischiandole con qualche preoccupazione si può passare a parlare della situazione Ardon Jashari. Il pressing sul Bruges continua e anche se il giocatore sta provando in tutti i modi a forzare la mano rifiutando ogni altra proposta, sempre senza giocare né allenarsi con il resto dei compagni, la situazione resta bloccata. Il Milan ha fatto sapere sia al giocatore che al suo entourage di ritenere di aver fatto il massimo economicamente per accontentare la società belga, ma pur avendo detto no a due soluzioni in arrivo dalla Premier League il Bruges non cede la propria posizione. Il lieto fine per Jashari e il Milan arriverà? Difficile dirlo avendo a che fare con una bottega cara come quella belga e senza bisogno estremo di monetizzare.