Milan-Bennacer, incontro per il rinnovo

MANOVRE ROSSONERE

L’agente del centrocampista algerino, Enzo Raiola, a Casa Milan per discutere del prolungamento: i rossoneri offrono 4 milioni

Finalmente un incontro faccia a faccia. Dopo mesi di contatti telefonici con l’ex agente Moussa Sissoko, il Milan ‘incontra’ Ismael Bennacer nella persona del suo nuovo procuratore, Enzo Raiola, per discutere del rinnovo di contratto del centrocampista algerino, in scadenza nel 2024. Quello di oggi a Casa Milan non sarà con ogni probabilità un incontro risolutivo, ma è il segnale che le parti sono vicine: i rossoneri offrono 4 milioni a stagione (adesso l'ex Empoli ne prende 1,5) e prolungamento fino al 2027.

Dopo Theo Hernandez, Tomori, Tonali e Kalulu, il Milan è dunque pronto a blindare un altro elemento imprescindibile della squadra di Stefano Pioli e nel club rossonero si respira una certa fiducia per il buon esito della trattativa. La bozza di accordo come detto esiste già, probabilmente Raiola cercherà di ottenere delle condizioni migliori per il suo assistito, ma la firma sembra possa essere vicina.

