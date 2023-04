Milan, Pavard e Lucas Hernandez nel mirino? I due Bayern in visita allo spogliatoio rossonero

rumors

Impazzano le voci di mercato, ma le condizioni economiche e tattiche potrebbero indicare tutt'altro

Il Milan che ha vinto e convinto contro il Lecce a San Siro ha avuto degli spettatori d'eccezione, con tanto di visita a sorpresa negli spogliatoi dopo il 2-0 firmato Leao. Mentre i rossoneri facevano festa, infatti, nella pancia del Meazza si sono visti anche Lucas Hernandez, fratello maggiore di Theo, e il connazionale Benjamin Pavard, entrambi tesserati col Bayern Monaco che al momento sta passando tutt'altro che un momento positivo. Visita in amicizia ai colleghi francesi, ma anche possibili piste di mercato.

Vedere due giocatori di un altro club a far visita in uno spogliatoio nell'immediato post gara non è di certo roba di tutti i giorni. Ecco perché quando sono trapelate le immagini di Pavard ed Hernandez in quello rossonero è partita l'inevitabile corsa alla notizia di mercato. Una visita in amicizia, forse per cancellare dalla testa il momento no in maglia Bayern, dei due francesi che si sono intrattenuti con i connazionali Giroud, Maignan ed Hernandez al termine di un match esaltante per i rossoneri.

Solo amicizia o qualcosa di più? Difficile saperlo, ma le suggestioni di mercato sono sempre dietro l'angolo. Potrebbe essere di sì, come anche di no perché se è vero che le vie del mercato sono infinite e imprevedibili, almeno per il momento a fare da padrone sarebbero quelle economiche e tattiche. Pavard ed Hernandez, infatti, potrebbero ingolosire il Milan se ci fosse l'occasione di mercato, ma ad avere l'ultima parola sarebbe Pioli. Ma attenzione anche alle casse societarie. Vedi anche Milan Milan, per la volata Champions Pioli ha blindato la difesa Pavard, per esempio, aveva già strizzato l'occhio ai rossoneri nel passato, con un chiaro messaggio: "Mi piacerebbe molto giocare con Giroud anche perché è un grande amico. Vedremo". E tra i due è quello più abbordabile sul mercato. Con un contratto in scadenza nel giugno 2024 e uno stipendio da 4 milioni netti, l'ex Lille potrebbe lasciare anzitempo il Bayern e il Milan potrebbe anche sfruttare qualche piccolo sconto. Ma lo stesso Pavard ha sottolineato: "Sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale". Un reparto in cui oggi il Milan può contare su Tomori, Thiaw, Gabbia, Kjaer e Kalulu.

Diversa la situazione per Hernandez senior, il cui più grande scoglio da superare sarebbe quello dell'ingaggio. I rumors di mercato partiti dopo le immagini di San Siro, infatti, potrebbero rimanere tali in quanto il fratellone di Theo guadagna 9,5 milioni netti a stagione, 16 lordi ben oltre i parametri rossoneri. Se poi si analizza la disposizione tattica, il duello familiare Theo-Lucas sulla sinistra potrebbe avere un certo peso, con una convivenza difficilmente sostenibile in termini sportivi.