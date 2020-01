Milan, ottimismo per Todibo ma il Barcellona vuole il prestito secco

MOSSE MILAN

Il 2020 del Milan si apre con la presentazione di Zlatan Ibrahimovic (prevista venerdì) ma i dirigenti rossoneri continuano a lavorare per dare altri rinforzi a Pioli. Dopo l'attacco è il momento della difesa, il profilo giusto rimane quello di Jean-Clair Todibo anche se si registra una piccola frenata lato Barcellona. I blaugrana credono nel ragazzo tanto che vorrebbero lasciarlo partire solo in prestito secco o a titolo definitivo ma solo con una clausola di recompra. Milan, aspettando Ibrahimovic

Le perplessità milaniste sono comprensibili: rischierebbero di valorizzare un grande talento per poi vederlo partire a stretto giro di posta, a caro prezzo (in caso di recompra) o addirittura gratis (in caso di prestito secco). Un discorso non in prospettiva che non convince sia Boban-Maldini lato tecnico sia Gazidis lato economico. Ecco perché bisogna ancora trovare la quadra con il Barça, la proposta del Milan è un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro, anche se rimane ottimismo dalle parti di Milanello, visto l'assoluto gradimento da parte del giocatore.

Le insidie comunque non mancano, visto che Todibo è cercato da almeno altre tre squadre: Watford, Bayer Leverksusen e Monaco.