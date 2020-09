Milan, ora è ufficiale Lucas Paquetà al Lione

MERCATO ROSSONERO

Ora c'è anche l'attesa ufficialità: Lucas Paquetà è un nuovo giocatore del Lione. Il brasiliano lascia il Milan, che ora incasserà 2o milioni di euro, più la percentuale del 15% sulla futura rivendita. Paquetà, che a bilancio rossonero aveva un valore residuo di 25,2 milioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nelle fasi iniziali della trattativa il Lione si era fatto avanti per il calciatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente da Maldini e Massara, decisi ad accettare solo una formula che prevedesse l'obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo.

L'unica vera pretendente è sempre stata la squadra allenata da Rudi Garcia, che non ha mai nascosto il gradimento per le caratteristiche tecniche di Paquetà, pagato comprato dal Milan nel 2019 per una cifra di 35 milioni di euro.