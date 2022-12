Milan, nuovo assalto a Ziyech per gennaio: pronti 15 milioni

MANOVRE ROSSONERE

Il club rossonero pronto allo scatto a Mondiale finito: prestito oneroso con diritto di riscatto per il marocchino del Chelsea

Hakim Ziyech come Tomori e Giroud. Il piano del Milan per l'esterno marocchino del Chelsea che ha trascinato la sua nazionale fino ai quarti di finale del Mondiale in Qatar è chiaro: ridare un ruolo da protagonista a un giocatore finito ai margini nel suo attuale club (solo 270 minuti da inizio stagione) e sfruttare la sua voglia di rivincita e il suo talento per provare la rimonta scudetto sul Napoli. La formula sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione complessiva, secondo La Gazzetta dello Sport, da circa 15 milioni di euro.

Il Milan, Ziyech e il Chelsea avevano già iniziato a trattare in estate e la trattativa era ben indirizzata, poi i rossoneri hanno deciso di puntare tutto su De Ketelaere e l'affare è saltato. Ma forse è solo stato rimandato, perché il Milan vuole sfruttare il vantaggio sulla concorrenza e provare a chiudere appena il Mondiale sarà finito e il marocchino, che già in estate sembrava disposto a ridursi lo stipendio scendendo ben al di sotto dei 6 milioni che guadagna in Premier, potrebbe essere molto utile anche nel ruolo di trequartista oltre che sulla destra (dove comunque per gennaio è atteso il rientro di Saelemaekers). Inoltre il club rossonero potrà sfruttare gli sconti fiscali del Decreto crescita, quindi non sembrano davvero esserci ostacoli all'arrivo a Milano del marocchino, che ora comunque è concentrato solo sulla sfida al Portogallo di Rafa Leao. Tra quarantott'ore le loro strade si incroceranno a Doha per i quarti di finale, ma a gennaio i due potrebbero condividere lo spogliatoio.

QUASI FATTA PER SPORTIELLO

Maldini e Massara non pensano però solo all'attacco e pianificano già anche il mercato estivo. Prosegue infatti spedita verso la conclusione la trattativa con Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta che andrà in scadenza a giugno, ha già lavorato con Pioli alla Fiorentina e che è stato scelto come il nuovo vice Maignan visto che non sarà rinnovato il contratto di Ciprian Tatarusanu. Mancano solo pochi dettagli, ma tutto è ormai apparecchiato per quello che sarà il primo acquisto della stagione 2023-24.

