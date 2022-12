Milan, Leao flirta col rinnovo: "Arriveranno altri gol"

SU TWITTER

L'attaccante portoghese ha retwittato un post del club rossonero e i tifosi sperano

Rafa Leao lancia segnali d'amore al Milan. L'attaccante portoghese, che dopo l'esordio con gol in Qatar sta trovando poco spazio, strizza l'occhio al rinnovo di contratto coi rossoneri retwittando un post del profilo ufficiale del club e scrivendo: "Arriveranno tanti altri gol". Una presa di posizione forse inaspettata nei giorni in cui il Portogallo prepara gli ottavi di finale con la Svizzera, ma che di certo avrà fatto piacere oltre che ai tifosi anche a Maldini e Massara, che da mesi parlano con il giocatore e il suo entourage per prolungare l'accordo in scadenza nel 2024.

E proprio il Mondiale, dove finora Leao è stato protagonista solo per pochi minuti, potrebbe servire l'assist perfetto ai rossoneri, come sottolineato anche da Stefano Pioli ospite negli studi di Sky: “Posso sfruttare la cosa per il rinnovo di contratto”. Un’idea che di certo ha sfiorato anche la dirigenza del Milan, che da mesi è al lavoro per trovare l'accordo e convincere il giocatore ad accettare i 6 milioni offerti.

A complicare le cose c'è anche il problema con lo Sporting Lisbona, al quale l'ex Lille deve 19 milioni per la risoluzione unilaterale del contratto nel 2018, ma Leao sta bene in rossonero e Pioli ne è convinto: "Sono sicuro di due cose - ha detto il tecnico rossonero - che Leao stia bene con noi e che Paolo (Maldini, ndr) e Rafa stanno parlando. Quindi aspettiamo buone notizie. Voglio bene a Rafa, credo che il suo percorso non sia ancora finito. Sta bene con i suoi compagni e sta bene a Milano".

Maldini, Pioli e tutto il mondo Milan vorrebbero che Leao restasse e rinnovasse il contratto, lui qualche giorno fa ha dichiarato che la riunione fatta col dt rossonero prima di partire è stata positiva e che "Quanto torno ne parliamo bene". Intanto manda messaggi d'amore al Milan su Twitter...

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Giroud è in un momento straordinario. Leao? Può ancora migliorare"