Milan, nostalgia Deulofeu: "Un'opzione per il futuro"

NOSTALGIA ROSSONERA

"A Milano sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia - ha detto a Radio Onda Cero lo spagnolo, 4 gol in 18 gare da gennaio a dicembre 2017 - Anche andare in Spagna è un’opzione, così come altri club di Premier League, ma prima di tutto serve un accordo per lasciare il Watford”.

Deulofeu ha parlato anche delle sue condizioni fisiche dopo la rottura del legamento crociato rimediata nello scorso mese di febbraio: “Sto molto meglio, ho migliorato poco a poco. Voglio tornare presto ma con precauzione, non c’è fretta anche se mi manca giocare. A livello personale questa stagione è stata un disastro".

