Ibra-Milan distanti ma vicini. L'accordo si farà entro la settimana

LA TRATTATIVA

Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono distanti circa un milione e mezzo (i 7 più bonus richiesti dallo svedese e i 5 più bonus offerti dal club). Non è una cifra che possa far pensare che la trattativa per far rinnovare Ibra possa saltare. Il modo per venirsi incontro si troverà sicuramente entro la fine della settimana, visto che dalla prossima inizia la stagione rossonera. I motivi per proseguire insieme sono più vantaggiosi per entrambe le parti rispetto a quelli che porterebbero a un divorzio.

Tutti gli indizi portano al rinnovo. Basta poco, una piccola rinuncia da entrambe le parti. Se il Milan è salito a 6 milioni totali (e oltre non andrà), Ibra deve scendere dai 7,5 totali richiesti: un punto di contatto si troverà, è questione di ore.

Il Milan vuole continuare con lui. Soprattutto lo vuole il suo allenatore Stefano Pioli che, dopo aver trovato la quadratura perfetta della squadra nel post lockdown, ha paura di rovinare il giocattolo. Ma lo vuole anche Ibra, consapevole che da nessun'altra parte troverebbe un ingaggio, anche al ribasso, come quello offerto dai rossoneri. A meno che non voglia decidere di trasferirsi in qualche campionato esotico cosa che lo svedese non sembra proprio intenzionato a fare.