Il Milan sogna Bakayoko che ammette: "Il rossonero è nel mio cuore"

LE PAROLE

Il primo obiettivo per il centrocampo del Milan è il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko. Dopo il prestito al Monaco, il centrocampista è rientrato al Chelsea dove però hanno deciso di non puntare su di lui. Per questo la società rossonera, che ha già un accordo di massima col giocatore per la riduzione (netta) dell'ingaggio ora deve trovare una soluzione con i Blues. Lo stesso Bakayoko ha mandato un messaggio: "Il Milan è nel mio cuore, vedremo".

Il centrocampista, che nella stagione 2018-19 ha collezionato 42 presenze stagionali in rossonero, ha parlato a TMW ammettendo l'interesse del Milan nei suoi confronti e il suo in un ritorno in Serie A: "Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore - si è limitato a dire -, conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi si vedrà".

Il nodo da sciogliere è nella trattativa con il Chelsea che avendo pagato Bakayoko 40 milioni di euro nel 2017 non vuole registrare una minusvalenza. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2022 e se la parte dell'ingaggio, secondo le indiscrezioni, è di più semplice risoluzione con l'ok del giocatore a ridurselo notevolmente, resta da trovare la pista percorribile per il trasferimento. Il Milan preme per un prestito oneroso di circa 3 milioni con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro, mentre il Chelsea vorrebbe una cessione definitiva. Su questo il club