Milan interessato a Kristensen: osservatori a Udinese-Cagliari

Il primo nome sulla lista di Tare è quello di Thomas Kristensen, classe 2002, fisico da 198cm e grandi doti in marcatura. La difesa è infatti il reparto sul quale il club sta ragionando di più in ottica rinforzi, magari già da gennaio se la posizione di classifica dovesse far sognare qualcosa in più di un "semplice" piazzamento Champions. L'Udinese lo valuta 15 milioni di euro e potrebbe dare un ricambio di sostanza sulla fascia destra, dove ora operano Athekame e Odogu in caso di linea a quattro.