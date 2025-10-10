Logo SportMediaset
Mbangula: "Cambiare aria mi ha fatto bene, alla Juve avevo paura di fallire"

10 Ott 2025 - 10:59
Samuel Mbangula, ex giovane promessa della Juventus, ora giocatore del Werder Brema, ha spiegato con sincerità i motivi del suo addio ai bianconeri e cosa non è andato per il verso giusto: "Cambiare aria mi ha fatto bene. Alla Juventus, dopo un avvio travolgente, si era instaurata una certa paura di fallire. Ero passato da giocatore da cui non si aspettavano nulla a quello dal quale si aspettavano tutto. Lo stile della Bundesliga più adatto a me". Mbangula ha iniziato con il piede giusto la sua esperienza in Germania, mettendo a segno due gol e tre assist nelle prime cinque partite

