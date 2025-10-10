Milan, a un passo la risoluzione di Origi

L'avventura di Divock Origi al Milan sembra davvero finita. Arrivato a parametro zero dal Liverpool nell'estate 2022, l'attaccante belga è stato un vero e proprio oggetto misterioso in campo, ma non per le casse rossonere. Il classe '95, infatti, con il contratto in scadenza a giugno 2026 percepisce 4 milioni di euro l'anno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, ora il club di via Aldo Rossi è a un passo dalla risoluzione con Origi: mancano solo alcuni dettagli legali ma è praticamente cosa fatta. L'ultima presenza ufficiale risale al 28 maggio 2023 contro la Juventus. Dopo il prestito al Nottingham Forest, l'ex Reds era stato assegnato al Milan Futuro dove però non si è mai visto.