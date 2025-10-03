Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
L'INTERVISTA

Igli Tare dichiara amore al Milan: "Voglio rimanere a lungo. Più in alto di così non si può andare"

Il dirigente albanese ha raccontato anche la scelta di Allegri come nuovo allenatore: "La società mi ha supportato nella decisione"

03 Ott 2025 - 10:16

"Voglio rimanere al Milan il più a lungo possibile, perché è un club che rappresenta il limite: non si può andare più in alto del Milan". Parola di Igli Tare che, nonostante i pochi mesi trascorsi dal suo arrivo in rossonero, già sogna un futuro con la società di via Aldo Rossi.

Il dirigente albanese rappresenta uno dei volti principali del rilancio estivo della squadra milanese e la volontà di legarsi a lungo al club conferma come la strada intrapresa dalla società di Gerry Cardinale sia quella giusta: "Per arrivare a questo livello ci sono stati lavoro durissimo, sacrifici e passione. È un onore poter far parte della storia di questo club. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto - ha spiegato Tare in un'intervista a Top Channel -. Era una possibilità che sentivo che sarebbe arrivata. Ho sempre pensato che un giorno le mie strade e quelle del Milan si sarebbero incrociate. C'era anche stata l'opportunità in passato, ma sapevo che era solo questione di tempo. Sono stato molto paziente fin dal momento in cui ho concluso l'esperienza con la Lazio, nella quale ho vissuto 18 anni, di cui 3 da giocatore e 15 da direttore sportivo".

Leggi anche

Milan, clamoroso dalla Spagna: Tare ha contattato Lewandowski e sogna il colpo a zero

Il suo approdo è stato decisivo anche per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Una scelta che ha visto l'appoggio del club come l'acquisto di Ardon Jashari dopo una lunga trattativa: "La società ha supportato la mia opinione di assumerlo come allenatore perché la sua esperienza e il modo in cui gestisce le diverse situazioni con la squadra, con la società, sono tutti ottimi - ha concluso Tare -. Jashari ha tutto per essere un grande giocatore"

tare
milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Tare e l'amore per il Milan: "Più in alto di così non si può andare"

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:41
Como, suggestione Zirkzee per gennaio
12:45
Tottenham, rinnova Bentancur
11:38
Ajax, sondato Erik ten Hag per la panchina
10:35
Bayer Leverkusen, Grimaldo: "Potevo andare al Real Madrid con Xabi Alonso"
09:48
Benfica, Rui Costa rivela: "Bruno Lage mi propose una clausola anti-esonero"