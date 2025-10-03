Igli Tare dichiara amore al Milan: "Voglio rimanere a lungo. Più in alto di così non si può andare"

Il dirigente albanese ha raccontato anche la scelta di Allegri come nuovo allenatore: "La società mi ha supportato nella decisione"
"Voglio rimanere al Milan il più a lungo possibile, perché è un club che rappresenta il limite: non si può andare più in alto del Milan". Parola di Igli Tare che, nonostante i pochi mesi trascorsi dal suo arrivo in rossonero, già sogna un futuro con la società di via Aldo Rossi.
Il dirigente albanese rappresenta uno dei volti principali del rilancio estivo della squadra milanese e la volontà di legarsi a lungo al club conferma come la strada intrapresa dalla società di Gerry Cardinale sia quella giusta: "Per arrivare a questo livello ci sono stati lavoro durissimo, sacrifici e passione. È un onore poter far parte della storia di questo club. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto - ha spiegato Tare in un'intervista a Top Channel -. Era una possibilità che sentivo che sarebbe arrivata. Ho sempre pensato che un giorno le mie strade e quelle del Milan si sarebbero incrociate. C'era anche stata l'opportunità in passato, ma sapevo che era solo questione di tempo. Sono stato molto paziente fin dal momento in cui ho concluso l'esperienza con la Lazio, nella quale ho vissuto 18 anni, di cui 3 da giocatore e 15 da direttore sportivo".
Il suo approdo è stato decisivo anche per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Una scelta che ha visto l'appoggio del club come l'acquisto di Ardon Jashari dopo una lunga trattativa: "La società ha supportato la mia opinione di assumerlo come allenatore perché la sua esperienza e il modo in cui gestisce le diverse situazioni con la squadra, con la società, sono tutti ottimi - ha concluso Tare -. Jashari ha tutto per essere un grande giocatore"
