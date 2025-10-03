Igli Tare dichiara amore al Milan: "Voglio rimanere a lungo. Più in alto di così non si può andare"

Il dirigente albanese rappresenta uno dei volti principali del rilancio estivo della squadra milanese e la volontà di legarsi a lungo al club conferma come la strada intrapresa dalla società di Gerry Cardinale sia quella giusta: "Per arrivare a questo livello ci sono stati lavoro durissimo, sacrifici e passione. È un onore poter far parte della storia di questo club. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto - ha spiegato Tare in un'intervista a Top Channel -. Era una possibilità che sentivo che sarebbe arrivata. Ho sempre pensato che un giorno le mie strade e quelle del Milan si sarebbero incrociate. C'era anche stata l'opportunità in passato, ma sapevo che era solo questione di tempo. Sono stato molto paziente fin dal momento in cui ho concluso l'esperienza con la Lazio, nella quale ho vissuto 18 anni, di cui 3 da giocatore e 15 da direttore sportivo".