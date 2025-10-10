Nesta e il retroscena dell'arrivo al Milan: "Sarei dovuto andare alla Juventus o all'Inter"

Alessandro Nesta ha fatto la storia del Milan, tuttavia il suo arrivo in rossonero è stato tutt'altro che scontato. All'epoca capitano della Lazio, il difensore romano non avrebbe voluto lasciare la Capitale, tuttavia non mancavano le contendenti come riportato nel podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli: "Un po' di mesi prima c'era la Juve, ma io non ci volevo andare alla Juve, ti dico la verità. Poi dopo è saltata la Juve e dovevo andare all'Inter. Dopo il 5 maggio l'Inter è sparita per me, magari hanno fatto altre scelte, però nel 5 maggio quando l'Inter perde io ero di là. E non lo so, è saltata. Poi l'ultimo giorno di mercato capita al Milan. Al Milan non volevo andare perché per me l'Inter era la squadra che poi avrebbe vinto l'anno dopo perché ero sicuro. E invece vinciamo la Champions League il primo anno”.