Milan, Musah a un passo dall'Atalanta: domani la possibile chiusura

A confermare l'ottimo stato della trattativa era stato anche Luca Percassi, amministratore delegato dei bergamaschi, che ha parlato poco prima della partita con il Parma: "È un giocatore del Milan, vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire è che si sta parlando con il Milan". Parole che fanno eco a quelle pronunciate circa ventiquattro ore prima dal ds del Milan Igli Tare: "Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani". I rossoneri, dunque, hanno aperto al trasferimento con Musah che si prepara a trasferirsi a Bergamo.