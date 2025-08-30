Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Milan, Musah a un passo dall'Atalanta: domani la possibile chiusura

Contatti costanti nelle ultime ore tra i due club per cercare di chiudere l'operazione: possibile via libero definitivo nelle prossime ore 

30 Ago 2025 - 23:59
1 di 22
© ipa
© ipa
© ipa

© ipa

© ipa

Yunus Musah è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. I bergamaschi sono al lavoro con il Milan per definire il trasferimento del centrocampista statunitense alla coorte di Ivan Juric. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libero definitivo per la chiusura dell'operazione: dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni per un costo totale di circa 25 milioni di euro

Orsolini-gol, il Bologna stende il Como | Cutrone risponde a Pasalic, pari tra Parma e Atalanta

A confermare l'ottimo stato della trattativa era stato anche Luca Percassi, amministratore delegato dei bergamaschi, che ha parlato poco prima della partita con il Parma: "È un giocatore del Milan, vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire è che si sta parlando con il Milan". Parole che fanno eco a quelle pronunciate circa ventiquattro ore prima dal ds del Milan Igli Tare: "Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani". I rossoneri, dunque, hanno aperto al trasferimento con Musah che si prepara a trasferirsi a Bergamo. 

