Serie A: prima vittoria per il Bologna, il Parma ferma sull'1-1 l'Atalanta

Due indizi in questo caso non fanno una prova, ma qualche dubbio sull'avvio dell'Atalanta Juric resta dopo questi due 1-1: il primo con il Pisa, il secondo a Parma, con Cutrone che beffa la Dea illusa da Pasalic. Eppure, il tiro di De Roon prima e il palo di Scamacca al 19' sembrano far pensare a una serata positiva per la formazione Bergamasca, dunque subito pericolosa. Poi, però, si svegliano anche i crociati con Valenti, che conclude al volo e manda di poco a lato. Prima dell'intervallo, si vede pure Pasalic, che però non trova l'1-0. Lo fa invece all'80' e grazie anche ai cambi di Juric, visto che l'assist arriva da Krstovic entrato ancora al posto di Scamacca: sponda, destro angolatissimo dal limite e 1-0 per la Dea. Sembra arrivare la prima vittoria di Juric, che però non ha fatto i conti con Cutrone: subito dopo il gol entra e all'85' segna di rapina dopo la parata di Carnesecchi sul colpo di testa di Delprato. Finisce così 1-1: ma se il Parma prende il suo primo punto e ferma una squadra da Champions, l'Atalanta deve rimandare ulteriormente l'appuntamento con la vittoria.



IL TABELLINO

PARMA-ATALANTA 1-1

Parma (3-4-2-1): Suzuki 6; Delprato 6,5, Circati 6, Valenti 6; Lovik 6,5, Bernabè 6,5 (47' st Estevez sv), Keita 5,5 (36' st Ordonez 6), Valeri 6; Almqvist 5,5 (11' st Oristanio 6), Sorensen 6, Pellegrino 5,5 (37' st Cutrone 7). A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Balogh, Britschgi, Troilo, Plicco, Benedyczak, Begic, Djuric. All.: Cuesta 6,5

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 5,5 (43' st Brescianini sv), Hien 5,5, Djimsiti 6; Bellanova 5,5, De Roon 6, Pasalic 7, Zalewski 6 (20' st Zappacosta 6); De Ketelaere 5,5, Maldini 5,5 (20' st K. Sulemana); Scamacca 6 (19' st Krstovic 6,5). A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Ahanor, Bonfanti, I. Sulemana, Samardzic, Bernasconi. All.: Juric 5,5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 35' st Pasalic (A), 40' st Cutrone (P)

Ammoniti: Hien (A), Valenti (P), Oristanio (P), De Roon (A)