Milan, Jashari non molla e avvisa il Bruges: "Qui non voglio più giocare"

Mentre continua il braccio di ferro tra Milan e Bruges per Ardon Jashari, il centrocampista svizzero sta provando a forzare la mano con il proprio club per spingerlo ad accettare l'ultima offerta rossonera e lasciarlo libero di partire. Secondo Nieuwsblad non solo Jashari sta insistendo per lasciare le Fiandre, ma ha anche fatto sapere di non voler più giocare per il Bruges. Una presa di posizione netta e decisa, che rischia anche di metterlo in grossa difficoltà in caso di mancata cessione, ma che testimonia una volta di più la sua volontà, ribadita anche dal presidente rossonero Scaroni.