Milan, il tempo stringe: servono cessioni per sbloccare il mercato

L'attesa fumata bianca dal Belgio, forse non a sorpresa, non è arrivata e allora in casa Milan tocca spostare le attenzioni più sulle uscite che sulle entrate. Certo, l'affare Jashari resta il nodo focale del mercato, ma per completare una rosa che ha bisogno certamente di un esterno basso di difesa e di un centravanti serve fare cassa con gli esuberi. Chi? La lista è lunga e si può serenamente farla partire da Bennacer, probabilmente il più vicino a dire addio. Per lui ci sono offerte in Arabia, per il Milan una decina di milioni che verrebbero buoni per dare la caccia ai rinforzi chiesti ad Allegri. Bennacer però non basta: in una stagione in cui i rossoneri dovranno correre solo per campionato e Coppa Italia, la rosa è troppo folta, soprattutto in difesa e a centrocampo.