Milan, Gonçalo Ramos è più di un'idea: si è mosso Jorge Mendes, i tempi dell'affare

Mentre la telenovela Jashari continua a tenere banco in Belgio e in Italia, il Milan tesse le fila anche per altre trattative. Specialmente in entrata, visto che Allegri ha bisogno almeno di un terzino destro e di un attacco. E se la pratica riguardante il terzino verrà chiusa a breve (Guela Doué resta l'obiettivo numero uno, si lavora per abbassare le pretese dello Strasburgo), diverso è il discorso per l'attaccante. Tare non ha fretta: il bomber da affiancare a Santiago Gimenez arriverà solo dopo la metà di agosto. A conti fatti poco prima dell'esordio in Serie A contro la Cremonese fissato per il 23 agosto a San Siro (ore 20.45).