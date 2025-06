Milan, Mike Maignan ha deciso: chiesta la cessione al Chelsea

Mike Maignan sembra sempre più lontano dal Milan. Giorno dopo giorno crescono le possibilità che nella prossima stagione non sarà il francese a difendere i pali dei rossoneri: il Chelsea lo considera la prima scelta per la porta. Una trattativa che non è ancora decollata a causa della differenza di valutazione dell'estremo difensore tra dirigenti dei Blues e quelli del Diavolo: i rossoneri chiedono 30 milioni di euro, gli inglesi, facendo leva anche su un contratto in scadenza 2026, non vorrebbero andare oltre ai 15/20.