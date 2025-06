Allegri vuole Cambiaso a tutti i costi: Tare insiste con la Juve

Il nome c'è e una trattativa potrebbe anche aprirsi perché in quel di Torino è da tempo considerato non incedibile. Il problema, però, è il costo del cartellino: quanto vuole la Juventus per Andrea Cambiaso? Dall'altra parte della barricata c'è, ovviamente, il Milan di Massimiliano Allegri che da tempo ha messo l'esterno bianconero in cima alla lista dei possibili sostituti di Theo Hernandez. Per il tecnico livornese Cambiaso è l'uomo perfetto ma, nonostante il pressing di Tare, la trattativa con la Signora è tutt'altro che facile. Che Cambiaso possa finire sul mercato non è una novità: lo scorso gennaio, per dire, sembrava destinato al Manchester City per la cifra monstre di 60 milioni. Il punto è che quella cifra è diventata l'orizzonte oltre al quale la Juventus non vorrebbe guardare. Certo, mezzo passo indietro si può anche fare, ma la valutazione che i bianconeri fanno del giocatore, in scadenza nel giugno 2029 e quindi con un contratto ancora lungo davanti, è comunque molto alta.



Tanto dovrebbe bastare a far desistere il Milan che, al contrario, continuerà a provarci ancora per qualche tempo. Il margine di azione ci sarebbe anche perché i soldi che i rossoneri incasseranno per Reijnders saranno in gran parte reinvestiti sul mercato. Le toppe da mettere alla rosa non sono però così poche e, di conseguenza, andrà valutato bene in che modo spendere i soldi incassati. La sensazione è che si prenderà tempo in attesa di capire cosa si potrà ricavare dalla cessione di Theo - che aspetta l'Atletico Madrid - e, magari, dagli addii di Mike Maignan direzione Chelsea e Leao direzione Bayern. Insomma, i conti si faranno tra qualche settimana. Prima toccherà a Igli Tare provare ad abbassare le pretese dei bianconeri ottenendo un prezzo ragionevole per Cambiaso.