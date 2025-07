Napoli, ecco Beukema: "Non vedevo l'ora. Ndoye non so cosa farà ma..."

Il Napoli è una grande squadra che lotta per lo scudetto e in Europa. È un grande orgoglio per me essere in questo Club e poter lavorare con Conte. L'anno scorso il Napoli ha disputato una stagione incredibile e sono molto contento di essere qui e giocare con il gruppo campione d'Italia. Io sono a disposizione della squadra, ho qualche esperienza anche in Champions League e spero di poter dare una mano a questa rosa di grandi campioni", ha aggiunto. "Quando il Napoli mi ha contattato ho subito sentito la voglia di venire in una Società vincente e in una piazza ricca di passione e calore. Non vedevo l'ora di poter cominciare questa avventura".